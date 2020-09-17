Туристический поезд «Туапсе-Гагра» за месяц перевез более 8 тысяч пассажиров

Фото администрации Туапсинского района

Туристический поезд «Сочи» сообщением Туапсе – Гагра за первый месяц работы на линии перевез более 8 тысяч пассажиров.

За первый месяц совершено более 50 поездок. Состав преодолел расстояние в общей сложности более 7 тысяч километров.

Поезд сформирован из купейных и плацкартных, а также общих и сидячих вагонов. Интерьер стилизован под 1970-80 годы, однако помещения оборудованы кондиционерами, розетками и USB разъемами.

Пассажиры поезда прямо в пути могут приобрести пакетные туры по Абхазии. За первый месяц работы в поезде было оформлено около 200 таких туров.