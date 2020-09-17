Инаугурация губернатора Краснодарского края назначена на 23 сентября

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Церемония вступления Вениамина Кондратьева в должность губернатора Кубани пройдет в Краснодаре 23 сентября. Как ожидается, событие будет транслироваться в прямом эфире.

Одновременно с этим пройдет и первая в этом парламентском году сессия ЗСК.

– Внеочередное пленарное заседание будет посвящено инаугурации избранного главы региона. Губернатор официально вступит в должность и в соответствии с уставом Краснодарского края принесет присягу, – отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Ранее краевой избирком утвердил итоги выборов губернатора.

Вениамин Кондратьев признан избранным на должность губернатора. В ходе голосования его кандидатуру поддержали 2 млн 401 тыс. 266 избирателей (82,97%). Явка при этом составила 68,69%.