Застройщики Кубани возводят 281 объект по эскроу-счетам

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Проблематику строительной отрасли края обсудили в Краснодаре на заседании под председательством первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко.
В регионе всячески стараются не допустить появления новых проблемных объектов, сроки строительства которых не соблюдаются годами.
Сегодня в крае работают около 250 застройщиков, возводящих жилые дома на 195 тысяч квартир с привлечением средств граждан.
-Мы не можем допустить появление новых проблемных строек. Все объекты должны вводиться строго в соответствии с графиком, – отметил Андрей Алексеенко.
Региональному департаменту по надзору в строительной сфере поручено продолжить анализ ежеквартальной отчетности застройщиков, выявлять отклонения от графиков строительства и занижение средней стоимости жилья.
Начиная с 1 июля 2019 года застройщики работают с использованием эскроу-счетов, на которых аккумулируются средства граждан. По закону строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ.
281 жилое дом в крае сейчас строится с применением схемы эскроу-счетов. По этой новой системе жители Кубани приобрели уже более 63 тысяч квартир.