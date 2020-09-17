На Кубани создадут 10 новых пожарных частей

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с министром РФ по делам ГО и ЧС Евгением Зиничевым в ходе его визита в край.

В центре внимания на встрече были вопросы противопожарной безопасности на фоне крупных природных и техногенных пожаров, произошедших в регионе за последнее время.

В частности, речь зашла об увеличении числа пожарных частей на Кубани.

- В ближайшие четыре года планируем построить в крае 10 новых пожарных частей. На их строительство, содержание и закупку техники направим свыше 3,5 млрд рублей. Но из-за активной застройки городов — этого количества недостаточно. Нам не хватает порядка 20 пожарных частей, особенно в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Сочи, Анапе. Край подготовит предложения в министерство для включения их строительства в планы МЧС России,- сообщил Вениамин Кондратьев на своей странице в соцсетях.