Мэр Краснодара отказался от мандата депутата

Фото мэрии Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов публично заявил о своем отказе от депутатского мандата в гордуме краевого центра.

- На этих выборах я возглавил партийный список «Единой России». На период избирательной кампании уходил в отпуск - проводил много встреч, общался с краснодарцами, с сотрудниками предприятий. Это дало возможность лучше понять проблемы не только всего города, но и буквально каждого двора, – написал Первышов в соцсетях.

В начале 2020 года мэр возглавил партийный список ЕР, пройдя все этапы кампании-от праймериз до непосредственно голосования.

Мэр также поблагодарил краснодарцев за поддержку единороссов на выборах. Представители ЕР получили в Гордуме 42 места.

Напомним, вчера, 16 сентября, стал известен окончательный результат выборов в Краснодарском крае. После подсчета 100 процентов бюллетеней действующий глава Кубани Вениамин Кондратьев набрал 82,97 процента поддержки населения региона. Инаугурация его на новый срок состоится 23 сентября.