На Кубани сильный ожог получила 5-летняя девочка, играя возле горящего стога сена

Фото ГУ МВД по краю

Трагедия произошла в станице Новопокровской на улице Ленина. Поиграть с местными детьми решила 5-летняя девочка, приехавшая к дедушке в станицу погостить вместе с мамой.

Беззаботные дети, заигравшись, решили немного похулиганить и поджечь стог сена. Сухое сено вспыхнуло мгновенно, пламя быстро распространялось по нему все дальше и дальше. Елизавета стояла совсем рядом.

В какой-то момент на ней вспыхнула одежда. Стоявшие рядом дети растерялись и не знали ,что делать.

К моменту, когда к девочке подбежали взрослые и потушили огонь, 5-летний ребенок обгорел почти полностью.

Девочку немедленно доставили в районную больницу. По словам врачей, ее тело обожжено на 90%.

- По факту произошедшего проводится проверка, - рассказали «КП-Кубань» в правоохранительных органах региона.