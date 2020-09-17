ВТБ запустил масштабный проект по самоинкассации для сети магазинов «Магнит»

Использование АДМ служит выгодной альтернативой привычной инкассации. Во-первых, АДМ дает возможность вносить наличные денежные средства на счет в режиме 24/7, во-вторых, сокращает количество заездов инкассаторов, что снижает издержки компании. Кроме того, самоинкассация позволяет нивелировать риски, связанные с работой с наличными денежными средствами.

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Мы рады, что наш продукт по самоинкассации позволяет оптимизировать внутренние бизнес-процессы ПАО «Магнит». С учетом масштаба региональной сети компании данный цифровой сервис – выгодное и удобное решение, так как дает возможность ритейлеру не зависеть от времени работы банка при зачислении средств на счет и максимально снизить риски при хранении наличных денежных средств».

Сергей Стафеев, заместитель финансового директора группы компаний «Магнит», прокомментировал: «Благодаря запуску проекта с ВТБ, помимо очевидных преимуществ АДМ перед классическим способом инкассации, мы начали сотрудничество с новым банком-партнером, поддерживающим данную услугу на высоком уровне, и надеемся в будущем использовать возможности ВТБ по обслуживанию АДМ в других регионах России».

Справка

ПАО «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена в более чем 3 700 населенных пунктах, ежедневно магазины компании посещают почти 12 миллионов человек.