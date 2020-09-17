Завершены поиски девочек-подростков, пропавших три дня назад в Краснодаре

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Следователи СКР по краю сумели найти пропавших трое суток назад 13-летнюю Юлианну и ее 14-летнюю подругу.

Ранее по факту исчезновения школьниц в станице Елизаветинской было возбуждено уголовное дело. Девочек искали более 100 человек - полицейские, представители казачества и волонтеры.

- Вскоре краснодарские полицейские получили информацию о возможном месте нахождения разыскиваемых несовершеннолетних девочек, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару. - При ее проверке сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних данные сведения подтвердились.

Позднее при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР установлено местонахождение пропавших.

- Сейчас с подростками и их законными представителями продолжает работать следователь, с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СК по краю.