На пляже в Ейске найдено тело ранее пропавшего 30-летнего местного жителя

Фото ГУ МВД по краю

На пляже базы отдыха «Водник» в Ейске ранним утром туристы обнаружили вынесенное морем на берег тело молодого мужчины.

На место были вызваны полицейские. Никаких видимых повреждений на теле утопленника не обнаружено. Документов при нем тоже не было.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что тело принадлежит 30-летнему жителю Ейска, в отношении которого родственники ранее подавали заявление о пропаже,- рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. В полиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины.