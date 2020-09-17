Завершены поиски пропавшей 14-летней девочки в Краснодаре

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Следователями СКР по краю в ходе проверки обнаружено местонахождение пропавшей 15 сентября 14-летней жительницы Краснодара.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что днем 15 сентября 2020 года подросток ушла из дома на Восточно-Кругликовской улице Краснодара, и в течение двух суток о ней ничего не было известно.

-Сейчас с ней и ее законным представителем продолжает работать следователь, с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение,- сообщает СУ СК по краю.