В горевшем доме на улице Российской в Краснодаре начнут восстанавливать подъезды

Фото мэрии Краснодара

Продолжаются восстановительные работы в пострадавшем от крупного пожара в ночь на 13 сентября доме по ул. Российской, 267/6.

Более 100 рабочих сняли почти все повреждённые оконные блоки, сейчас в порядок приводится обгоревший фасад здания и восстанавливаются коммунальные сети.

Уже завтра здесь рассчитывают приступить к ремонту подъездов дома и установке новых окон.

— Сейчас мы переходим к строительным работам. Уже вышли первые бригады штукатуров. Параллельно с восстановлением фасадов и подъездов начались работы по восстановлению электрики, сетей водоснабжения и водоотведения, — рассказал вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев.

В гостинице «Кавказ» остаются 105 жителей горевшего дома, в том числе 16 детей. Еще 131 человек, с 26 детьми расположились в гостинице «Москва».

Как ранее сообщалось, жильцам пострадавшего дома восстанавливают утраченные во время пожара паспорта.