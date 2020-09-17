Кубань досрочно получила 1 миллиард рублей на ремонт дорог

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Федеральное правительство выделило деньги регионам, которые раньше запланированного срока завершили ремонтные работы на дорогах. В их числе оказался и Краснодарский край.

В 2020-м в крае весь годовой объем выполнен уже в июле. Это позволит получить средства на ремонт по плану 2021 года уже сейчас.

- Более 1 млрд рублей региону уже направлены – на эти деньги мы сможем отремонтировать более 82 км дорог. Для нас это весомая поддержка, тем более в сегодняшней непростой экономической ситуации, вызванной последствиями пандемии. В Новороссийске, Сочи и на региональных дорогах ремонт начнется в ближайшее время, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В 2020 году на Кубани в рамках нацпроекта уже отремонтировано 180 км дорог на общую сумму 3,38 млрд рублей.