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Кубань досрочно получила 1 миллиард рублей на ремонт дорог

Это стало возможным благодаря досрочному выполнению плана работ на 2020 год
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Федеральное правительство выделило деньги регионам, которые раньше запланированного срока завершили ремонтные работы на дорогах. В их числе оказался и Краснодарский край.

В 2020-м в крае весь годовой объем выполнен уже в июле. Это позволит получить средства на ремонт по плану 2021 года уже сейчас.

- Более 1 млрд рублей региону уже направлены – на эти деньги мы сможем отремонтировать более 82 км дорог. Для нас это весомая поддержка, тем более в сегодняшней непростой экономической ситуации, вызванной последствиями пандемии. В Новороссийске, Сочи и на региональных дорогах ремонт начнется в ближайшее время, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В 2020 году на Кубани в рамках нацпроекта уже отремонтировано 180 км дорог на общую сумму 3,38 млрд рублей.