В одном из районов Кубани ввели карантин

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О том, что в одном из районов Краснодарского края ввели карантин, сообщил в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Причиной тому стал сальмонеллез.

Как стало известно, вспышку заболевания обнаружили в хозяйстве, которое располагается в хуторе Рогачи Брюховецкого района.

- В целях ликвидации заболевания сальмонеллезом птицы и предупреждения распространения на территории региона, приказом от 08.09.2020 на территории хозяйства установлены ограничения (карантин), - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, теперь на территории этого хозяйства не допускается совместное содержание животных разных видов.

Что же касается кормов, обсемененных сальмонеллами, их обеззараживают или уничтожают.

О том, как долго продлится карантин, пока не сообщается.

СПРАВКА «КП»

Сальмонеллез - это инфекционная болезнь животных и человека. Как правило, болеет в основном молодняк (телята, поросята, ягнята, жеребята, щенки пушных зверей, цыплята, утята, гусята, индюшата).

Эта болезнь поражает желудочно-кишечный тракт и септицемией. Люди заражаются сальмонеллезом при употреблении продуктов питания, обсемененных сальмонеллами. Возможно заражение через предметы бытовой и производственной обстановки, а также через воду.