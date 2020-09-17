В Краснодаре упавшее дерево повредило машины

Фото: vk.com/typical_krd

В краевом центре во дворах многоквартирных домов Юбилейного микрорайона вечером 17 сентября упало дерево. Оно разломилось напополам на Бульварном кольце и упало на проезжую часть, задев машины.

- Погода сегодня хорошая, ветра нет, и вот такое случилось, как такое может быть. На чьи-то машины упало, но вроде не сильно, - сообщила автор видео, снимая ЧП из окна напротив.

Возможно, старый ствол ивы просто не выдержал тяжелых склонившихся веток, которые нужно было подрезать. Жильцы отметили, что кроме автомобилей в результате падения дерева, к счастью, никто не пострадал, в частности дети, которые часто в этом месте рассекают на велосипедах. Пока неизвестно убрали ли упавшее дерево или оно до сих пор лежит на дороге. Не исключено, что все работы по распилу городские службы запланировали на утро.