Матч «Сочи» - «Локомотив» отменили за два часа до игры из-за коронавируса

Фото: vk.com/hcsochi

О том, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и ярославским «Локомотивом» не состоится, сообщили в пресс-службе кубанской команды за два часа до начала игры. Она должна была начаться 17 сентября в 19:30.

В КХЛ пояснили, что у трёх игроков ХК «Локомотив» проведённые накануне игры обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус. Именно в связи с этим ярославская команда отказалась выходить на поле.

- У игроков, у который тест на коронавирус показал положительный результат, заболевание проходит бессимптомно, - добавили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ХК "Сочи".

Повторное обследование хоккеисты пройдут 18 сентября, после этого будет принято решение, будет ли команда участвовать в других встречах. Континентальная хоккейная лига планирует провести дополнительное расследование данной ситуации.

На официальном сайте хоккейного клуба «Сочи» также с подробной инструкцией сообщается, как можно вернуть деньги за несостоявшийся матч.