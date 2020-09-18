В Краснодаре на улице Захарова ограничили движение

Фото: krd.ru

Движение по улице Захарова в сторону Яблоновского моста перекрыли 18 сентября. Уже с 7 часов утра нужно искать альтернативные пути.

- Движение автомобилей ограничили по улице Захарова от улицы Станкостроительной до улицы Индустриальной, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в мэрии добавили, что на этом участке меняют трамвайное полотно. Работы планируется завершить до 9 часов вечера этого же дня.

Улицу Захарова в сторону Индустриальной можно объехать по по двум полосам улицы Станкостроительной. Стоит отметить, что временно при выезде на улицу Суворова запретят левый поворот с улицы Захарова на улицу Станкостроительную при движении от Яблоновского моста. В администрации нарисовали схему.

Схема krd.ru

При выезде из Краснодара в южном направлении автомобилистам рекомендуют ехать через Тургеневский мост.

В связи с капитальным ремонтом трамвайного пути 18 и 19 сентября в вечернее время изменится маршрут трамваев № 2 и № 4. Они будут уходить с улицы Индустриальной.