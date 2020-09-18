В Сочи выясняют пропажу 42 тонн табака для кальяна

Фото пресс-службы Южной оперативной таможни

В Россию транзитом въехали два грузовика, которые везли в Абхазию 42 тонны табака для кальяна турецкого производства. На таможне в Адлере оперативники установили, что фактически вывозимый товар значительно отличается от указанного в товаросопроводительных документах. Вся партия арестована, а по данному факту возбуждено уголовное дело.

- В машинах была загружена желеобразная субстанция, не являющаяся табачным изделием, как была написано в документах, сам табак для кальяна был выгружен на территории России. Факт невывоза партии из 42 тонн табака для кальяна зарегистрировали. Сумма неуплаченных таможенных платежей при этом превысила 141 миллион рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе и, где были выгружены 42 тонны табака для кальяна.