«Роза Хутор» вновь признан «Самым посещаемым курортом России»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

«Роза Хутор» во второй раз отмечен как «Самый посещаемый курорт России».

Форум «Спорт. Туризм. Бизнес» в этом году объединил еще два важных для индустрии события – выставку «SportB2B Expo» и форум «Живу спортом». Все мероприятия проходили одновременно в оффлайн и онлайн форматах, создавая единую бизнес-площадку для b2b-коммуникаций и поиска эффективных решений по коммерциализации спортивных и туристических объектов.

Участникам форума была предложена насыщенная деловая программа, отвечающая текущим вызовам времени. Заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный принял участие в работе форума в качестве спикера. В своем выступлении он затронул тему развития туристической индустрии в сложный период пандемии.

По уже сложившейся традиции, в рамках форума состоялась торжественная церемония SportB2B Awards, где были отмечены лучшие предприятия и компании спортивной и туристической отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Ежегодно курорт «Роза Хутор» посещают почти два миллиона гостей. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, проектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 102 километра, 29 подъемников. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 15 отелей разной категории звездности.

Cемь лет подряд, начиная с 2013, «Роза Хутор» признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2020 году курорт получил престижную награду Travellers’ Choice сервиса TripAdvisor, войдя таким образом в число лучших достопримечательностей мира.