В Краснодаре мужчина обманул дольщиков на 35 млн рублей

Дело направлено в суд

50-летний житель краевого центра оформил на жену участок. Не имея даже разрешения на строительство, выставлял несуществующие квартиры на продажу, убеждая, что скоро начнется возведение многоквартирного дома. На удочку поймались 28 человек.

- В течение пяти лет от 28 дольщиков мужчина получил 35 миллионов рублей. Но в строительство он их не инвестировал, а распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской праве» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении жителя Краснодара возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На земельный участок наложен арест. Материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.