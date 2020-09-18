В Новороссийске мужчина попал в больницу со штырем в животе

Информация проверяется

Несчастный случай произошел в городе-герое несколько дней назад. Мужчина со штырем в животе попал в больницу. Ему понадобилась экстренная помощь.

- Мужчина поступил в больницу с проникающим ранением живота. Друг рассказал, что он споткнулся и упал на штырь, и якобы ЧП случилось в парке живой природы станицы Натухаевской, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Спасателям по данному факту сообщений не поступало. Сейчас полицейские проверяют достоверность информации, выясняются все обстоятельства случившегося. Пострадавший находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков.