Кадастровая палата Кубани напомнила об установлении минимального размера новых участков сельхозземель

В Краснодарском крае минимальный размер участка при выделении земель сельскохозяйственного назначения составляет 1,5 гектара. Это предусмотрено Законом Краснодарского края.

- Вышеуказанная норма об установлении минимального размера образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения была введена в связи с изменениями в статьях Закона Краснодарского края. Они вступили в силу 3 августа 2020 года, - напомнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кадастровой палате региона.

Стоит отметить, что норма минимального размера образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не применяется в отношении земельных участков, образуемых при объединении, представленных искусственно орошаемыми сельскохозяйственными угодьями, образуемых в соответствии с федеральным законом при выделе в счет доли, либо занятых внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, зданиями для хранения сельскохозяйственной продукции.