Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 18 сентября увеличилось на 92

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 18 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 92 новых случая заражения COVID-19. Самому старшему пациенту 93 года.

- В Краснодаре заболели 35 человек, в Сочи – 12, в Горячем Ключе – семь. В Крыловском районе положительные результаты на коронавирус получили шесть пациентов, в Новороссийске – пять, в Белоглинском и Абинском районах – по три, в Апшеронском, Крымском, Красноармейском, Каневском, Белореченском, Северском районах – по два зараженных, в Анапе, Кущевском районе, Армавире, Выселковском, Славянском, Калининском, Приморско-Ахтарском, Гулькевичском, Усть-Лабинском районах – по одному, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших 10 детей. Шесть из них заразились в Краснодаре, двое – в Сочи, по одному – в Кущевском и Крыловском районах.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 38 человек, они подключены к ИВЛ, еще трое – на ЭКМО.