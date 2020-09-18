На Кубани нашли находящегося в федеральном розыске преступника

Мужчина прогуливался в Прикубанском округе

В краевом центре сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки документов подозрительного мужчину. Позже выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Он был арестован, но сбежал.

- Задержанный мужчина значился в федеральном розыске за УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике. Его осудили за неуплату алиментов на содержание собственного несовершеннолетнего ребенка. При этом мужчина уклонился от назначенных исправительных работ и сбежал, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина находится в краевой столицы, рассматривается вопрос о передачи его сотрудникам полиции другого региона.