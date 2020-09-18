В Сочи пьяный водитель сбил пешехода

Фото: отдел БДД по краю

ДТП случилось в городе-курорте 17 сентября около четырех часов вечера. По предварительным данным, 50-летний водитель за рулем «Мазда Демио» на улице Армянской не уступил дорогу 64-летнему пешеходу.

- Машина сбила пешехода и влетела в бетонную стену. Пострадавший госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, но медосвидетельствование он проходить отказался. В настоящее время выяснятся все причины и обстоятельства случившегося.

На дорогах Краснодарского края 17 сентября сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 17 ДТП, в которых два человека погибли и 18 получили ранения различной степени тяжести. Также в крае произошло 10 наездов на пешеходов, в них два человека погибли и девять были травмированы.