На Кубани снизилось число больных наркоманией

Вице-губернатор Сергей Пуликовский провел заседание краевой антинаркотической комиссии

По данным за девять месяцев этого года в Краснодарском крае количество потребителей наркотиков снизилось на 8,3%, их зарегистрировано 7 317 человек. А больных наркоманией стало на 9,3% ниже. Также уменьшилось количество людей, которые употребляют запрещенные вещества периодами.

– Во время пандемии антинаркотическая работа не останавливалась. Каждый день специалисты продолжают проводить мероприятия по профилактике и пресечению незаконного распространения и немедицинского употребления наркотиков, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В школах, техникумах и колледжах также проводят классные часы антинаркотической направленности. К профилактической работе подключены активисты, которые мониторят интернет на наличие пропагандирующей информации о наркотических и психотропных веществах.