Орлята зарядились «Импульсом творчества»

Фото: ВДЦ

Для участия в программе приехали 55 детей в возрасте 11-16 лет из Ростовской области, Москвы и Московской области, Ставропольского края, Мурманской области. Ими стали ребята с ограниченными возможностями здоровья, победители и призёры Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», который реализуется фондом Дианы Гурцкая «По зову сердца».

«Очень важно создавать благоприятную среду для равноправного общения между детьми с разными образовательными потребностями. На смене «Импульс творчества» у ребят есть возможность развивать свой талант, активно взаимодействовать со сверстниками и вместе творить. Смена проходит в «Орлёнке» уже в третий раз, и каждый год дети не перестают удивлять нас своими талантами и вокальным даром», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

В течение смены ребята пробуют себя в разных творческих направлениях: занимаются хореографией, театральным мастерством, лепкой, а также посещают изостудию. В Литературном салоне дети обсуждают поэзию и делятся своими впечатлениями от прочитанных произведений.

На занятиях «Разговор руками» учатся общаться, опираясь на тактильные ощущения. С помощью прикосновений ребята рассказывают о себе, передают своё настроение, задают вопросы собеседнику. Кроме того, дети занимаются полезными для здоровья практиками, например, терренкуром - пешеходными прогулками по определённым маршрутам.

Финальным событием смены станет концерт, на котором орлята представят свои вокальные номера. Он состоится 25 сентября с участием Заслуженной артистки России, Председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Дианы Гурцкая.

Организаторами программы выступают: Министерство просвещения Российской Федерации, ВДЦ «Орлёнок».