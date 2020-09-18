В Сочи поставят рекорд по продолжительности игры в футбол

Фото мэрии Сочи

За 25 часов непрерывного футбола играть на поле выйдут около двух тысяч участников.

В ходе необычного матча планируется установить рекорды по продолжительности игры, по количеству участников и по длительности непрерывной футбольной игры.

В ультрамарафоне примут участие прославленные спортсмены, ветераны футбола и бывшие члены сборной России.

Среди них – экс-капитан сборной России, лучший игрок страны 1999 года Алексей Смертин. Он намерен провести в игре все 25 часов. Футболист рассказал, что для него подобный опыт-первый в жизни.

– В последнее время я стал заниматься марафонским бегом, умею бегать долго. Поэтому во время Ультрамарафона я смогу показать свою выносливость, которую уже выработал годами. Я не играл никогда дольше шести часов, не знаю, как играть круглые сутки, но мне это интересно.Ведь это такой матч, который войдет в историю, – сказал Алексей Смертин.