Две достопримечательности Краснодарского края рекомендуют посетить туристам по всему миру

Парк в Геленджике - излюбленное место посещения туристов. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Популярный туристический сервис включил в свои рекомендации для туристов две достопримечательности Краснодарского края. Выбор пал на шоу-парк «Римская империя» и русский винный дом «Абрау-Дюрсо».

Дело в том, что сотни миллионов путешественников упоминают именно эти туристические объекты, как наиболее привлекательные для посещений. Они получили даже соответствующую награду.

- Интерактивный исторический парк «Римская Империя» находится в Геленджике. В нем воссоздан быт, вооружение и боевые машины римского периода. Зрители могут увидеть гладиаторские поединки, провести тренировку с легионерами и попробовать блюда по античному рецепту, - сообщает пресс-служба минкурортов Краснодарского края.

К слову, в историческом комплексе Абрау-Дюрсо можно погрузится в царский период, советские годы и современность. Экскурсии проходят по маршруту конца XIX века через горные тоннели, а затем приводит на современное производство.

В ведомстве отмечают, что это далеко не все, чем может похвастать курортный край. Объектов турпоказа более 600.

Почти в каждом районе Кубани есть на что посмотреть.