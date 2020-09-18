Мэрия Сочи и РМОУ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото мэрии Сочи

Подписание документа состоялось во время открытия нового учебного года в Российском Международной Олимпийском Университете.

Алексей Копайгородский поблагодарил ректора ВУЗа за вклад в области спортивного менеджмента и совместную работу по сохранению олимпийского наследия.

– Для нашего города профессионалы в области спорта имеют огромное значение. Сочи сегодня – не просто круглогодичный курорт, но и спортивный центр международного уровня. Нам нужны квалифицированные кадры, которые смогут эффективно управлять и развивать индустрию спорта. Уверен, что потребность в них со временем будет только возрастать. Во многом благодаря вашим выпускникам, среди которых много и сотрудников сочинской администрации, спортивные объекты города активно используются по своему прямому назначению, – отметил Алексей Копайгородский.

Впервые соглашение о сотрудничестве администрации города и РМОУ было подписано 9 лет назад, когда это было нужно для подготовки специалистов перед проведением ОИ в 2014 году.

В числе студентов были сотрудники профильного департамента мэрии города, руководители спортивных объектов и отельного сектора. В рамках новой договоренности обучение будет направлено на подготовку кадров для эксплуатации спортивных объектов и проведения крупных соревнований.

– Ежегодно мы предлагаем Сочи гранты, и каждый год по 2 -3 рекомендованных администрацией человека обучались в нашем университете. Это были не только сотрудники, но и работающие в спортивной индустрии люди. Наше соглашение реально работает, и я уверен, что партнерство будет продолжаться долгие годы, – отметил ректор РМОУ Лев Белоусов.