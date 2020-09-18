В Сочи с опережением графика ремонтируют оползневые трассы

Фото мэрии Сочи

Реконструкция стратегически важных объектов идет под контролем департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи. Уже завершены работы на улицах Шоссейной, Альпийской и Новороссийском шоссе.

Теперь рабочие восстанавливают автомобильную дорогу по улице Липецкой в селе Липники Адлерского района курорта, и по улице Краснодонской в селе Пластунка Хостинского района.

План действий специалисты разрабатывают с учетом особенностей климата и сложного рельефа. Например, на оползневые процессы на улице Краснодонской повлияло соседство с рекой. Вода долго размывала трассу . Решить проблему смогут подпорные стены. Здесь их будет две, общей протяженностью 59 метров. Кроме того,объект укрепят 40 сваями.

– По поручению главы города Алексея Копайгородского МКУ «Управление автомобильных дорог» ведет работу по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в Сочи. На сегодняшний день противооползневые мероприятия полностью завершены на трех объектах. Работы в Липниках и в селе Пластунка планируется завершить в ближайшие два месяца, – рассказал директор МКУ Денис Пронкин.

На улице Липецкой строят два противооползневых сооружения протяженностью 186 метров, здесь также будет восстановлена система водоотвода и дорожное покрытие.