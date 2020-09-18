В Краснодаре пьяный водитель на «Ниве» снес детскую площадку

Фото ВК "Типичный Краснодар"

Жителей поселка Российский в пригороде краевого центра местных жителей немало напугал автомобиль «Нива», внезапно въехавший прямо на детскую площадку.

В этот момент на площадке на улице Измаильской играл маленький мальчик, который лишь чудом сумел в последний момент отскочить в сторону. Автомобиль сломал почти все, что тут было- детскую горку, карусель и лавочку.

Местные жители тут же вызвали полицию.

Как вскоре выяснилось, за рулем «Нивы» находился мертвецки пьяный мужчина. Незадолго до этого на той же площадке он выпивал с другом, а потом решил продемонстрировать сове искусство вождения.

- В отношении водителя составлен административный протокол за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет,- сообщает УМВД по Краснодару.