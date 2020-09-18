ВТБ удвоил максимальную сумму беззалогового автокредита по двум документам

ВТБ улучшил условия программы «Беззалоговый автокредит» для клиентов, приобретающих транспортное средство по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Максимальная сумма кредита выросла с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Программа «Беззалоговый автокредит» распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту транспортного средства, а также моторизированную технику: мотоциклы, снегоходы, квадроциклы и т.д. Кредит оформляется без первоначального взноса на сумму от 100 тысяч до 1,5 млн рублей, при этом нет необходимости оформления КАСКО и передачи автомобиля в залог банку. При оформлении займа на сумму до 1 млн рублей потребуется минимальный пакет документов без подтверждения дохода и занятости (паспорт и второй документ). Срок кредитования составляет от одного года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут.

«Осенью рынок автокредитования традиционно растет. На старте нового сезона мы решили улучшить условия по одному из самых универсальных продуктов нашей линейки – беззалоговому автокредиту, который можно оформить как для покупки нового авто, так и авто с пробегом всего по двум документам», – прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.

Минимальная ставка по беззалоговому кредиту составляет 8,4% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0,5-1 п.п. для зарплатных клиентов. Подать заявку на кредит можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.