На Кубани умерло еще четыре пациента с коронавирусом

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62-летняя женщина в Краснодаре была доставлена в местную больницу в тяжелом состоянии, с высокой температурой и удушающим кашлем. Тест на коронавирус дал положительный результат.

Состояние пациентки ухудшалось и ее подключили к аппаратуре искусственной вентиляции легких. Усилия врачей оказались тщетными, женщина умерла.

72-летний житель Тихорецка умер в местной ЦРБ от двухсторонней пневмонии на фоне COVID-19. Перед этим мужчина также был подключен к ИВЛ.

В Сочи 70-летний мужчина проходил лечение в местной инфекционной больнице. Тест на COVID 19 показал наличие в организме опасной инфекции. ИВЛ не смогла ему помочь.

В этой же больнице после нахождения на ИВЛ, умерла 58-летняя женщина с коронавирусной инфекцией.

- За период с начала пандемии в регионе зафиксировано 235 летальных случаев,- сообщает региональный Минздрав.