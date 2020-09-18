В Кореновске вор подорвал банкомат и достал из него 1,3 миллиона рублей

Фото ГУ МВД по краю

В дежурную часть полиции в Кореновском районе с заявлением обратился директор одного из местных банков.

Он рассказал что из их банкомата украдены более 1,3 млн. рублей.

Оперативники угрозыска вскоре установили личность и местонахождение подозреваемого.

38-летнего жителя Краснодара полицейские задержали у него дома.

Мужчина рассказал и продемонстрировал способ, с помощью которому ему удалось добраться до денег.

Он проник в помещение банка в Кореновске, и подорвал банкомат с помощью с газово-воздушной смеси . Потом он достал из аппарата кассету с деньгами и скрылся.

Будучи завзятым автомобилистом, часть денег вор потратил на покупку новой машины.

- ОМВД России по Кореновскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас мужчина находится под стражей,- сообщает ГУ МВД по краю.