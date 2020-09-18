Видео пожара в кинотеатре Геленджика

Кинотеатр открылся в 1972 году. Фото: газета "Прибой"

В Геленджике загорелся кинотеатр "Буревестник". На видео пожара в кинотеатре в Геленджика отчетливо запечатлены клубы черного дыма.

Спасатели пытаются потушить пожар на площади в 50 квадратных метров.

- Заявку приняли в 16.04. Спустя несколько минут наши силы и средства были уже на месте ЧП, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пока справиться с огнем полностью не получается. Однако локализовать пламя внутри здания кинотеатра "Буревестник" уже удалось.

- К тушению пожара привлекаются 20 человек и 5 единиц техники от МЧС, - пояснили в ведомстве.

К слову, кинотеатр "Буревестник" был открыт в 1972 году. Здесь, кроме кинозала, находилась площадка для проведения мероприятий различного уровня. Здание являлось главной городской ареной для выступлений. Его площадь составляет более 2 тысяч квадратных метров.

В этом году было принято решение, что кинотеатр нуждается в реконструкции.

Из-за пандемии коронавируса он уже несколько месяцев закрыт для посещений. Что могло стать причиной пожара, выясняют специалисты.