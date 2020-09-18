Российский международный олимпийский университет открывает 8-й учебный год

РМОУ в Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В 2020 году к обучению по международной программе РМОУ «Мастер спортивного администрирования» приступит 23 слушателя.

Студенты представляют 15 стран мира. Это Албания, Беларусь, Бельгия, Египет, Индия, Иран, Италия, Кипр, Корея, Марокко, Россия, Сент Китс и Невис, Туркменистан, Уганда и Эквадор.

Традиционно, 20 студентов международной программы – обладатели «олимпийских» стипендий Благотворительного фонда В. Потанина, победившие перед этим в специальном конкурсе.

В РМОУ начался новый учебный год Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Слушателями образовательной программы «Мастер спортивного администрирования», на русском языке станут 27 представителей 13 российских регионов, а по модульной программе «Мастер спортивного управления» пройдут обучение 34 студента из 15 регионов России и Молдовы.

В этом году в РМОУ будет учиться рекордное количество прославленных российских спортсменов, среди которых, двукратная олимпийская чемпионка, биатлонистка Анна Богалий; олимпийский чемпион Лондона 2012 года, дзюдоист Арсен Галстян; олимпийская чемпионка 2016 года, гандболистка Майя Перова и другие известные спортсмены.

Обучение по программам РМОУ стало возможным для них благодаря победе в конкурсе НБО «Фонд поддержки олимпийцев России» по благотворительной программе «Содействие – Мастер спортивного администрирования/Мастер спортивного управления».

Всего в этом году обладателями стипендий Фонда стали 34 заслуженных российских спортсмена. Стипендия полностью покрывает обучение и проживание в кампусе Университета в Сочи.

- В этом году к нам поступило рекордное число именитых спортсменов - олимпийских чемпионов, заслуженных мастеров спорта, а также очень много зарубежных студентов. Сейчас сохраняются ограничения на сообщение между странами, но наши программы позволяют полноценно учиться онлайн, а при первой возможности приехать в Сочи и продолжить образование в оффлайне. Мы хорошо подготовились и адекватно ответили на вызовы, возникшие из-за пандемии и последовавших ограничений,- отметил ректор РМОУ Лев Белоусов.