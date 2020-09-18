Тела убитых мужа и жены нашли в одном из колодцев Краснодара

Ведется расследование

У одного из частных домов в поселке Березовом под Краснодаром нашли тела мужчины и женщины с простреленными головами. Позже выяснилось, что они занимались продажей недвижимости. Мужчина возглавлял одну из преуспевающих фирм, а жена была его заместителем.

55-летние супруги пропали, когда не вернулись с вечерней прогулки. Их родственники забеспокоились, начали искать. Кровавый след привел 17-летнего сына к колодцу с телами родителей.

Предварительно, камеры видеонаблюдения показали, что за четой следил некий высокий мужчина в маске. Сейчас его приметы разосланы по всем отделам полиции. Его ищут.

Однако официальных комментариев о ходе расследования дерзкого убийства пока нет.

Между тем, известно, что дело курирует исполняющий обязанности СУ СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов.