На Кубани у водителя нашли в машине пистолет и 28 патронов к нему

Фото: пресс-службы Краснодарского филиала УВО Минтранса России.

Сотрудники Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России предотвратили попытку провоза пистолета.

Это инцидент произошел 18 сентября. На трассе остановили Volkswagen. Во время досмотра автомобиля найден травматический пистолет марки МР-79-9ТМ 9-го калибра и 28 патронов. Оружие мужчина прятал среди личных вещей и явно не ожидал, что его кто-то найдет.

Фото: пресс-службы Краснодарского филиала УВО Минтранса России.

- У водителя не было разрешительных документов на провоз оружия и боеприпасов к нему, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

- Составлен акт выявленного нарушения порядка провоза запрещенных предметов, представляющих угрозу жизни граждан, - говорят в ведомстве.

Водителя задержали и передали сотрудникам линейного отдела полиции Анапы.

Стоит сказать, что за минувшие сутки ведомственная охрана задержала 10 человек, нарушивших требования пропускного и внутриобъектового режимов охраняемых территорий.