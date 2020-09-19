На Кубани погибла пятилетняя девочка после поджога стога сена

Несчастный случай произошел в Новопокровском районе. По предварительным данным, дети играли с огнем и случайно подожгли стог сена. В огне сильно пострадала пятилетняя девочка. Ее доставили в районную больницу, но медики не смогли ее спасти – ребенок скончался на следующий день.

- По данному факту прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших происшествию, в ходе которой будет дана оценка, в том числе соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - сообщили КП-Кубань в пресс-службе краевой прокуратуры.