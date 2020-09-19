Сочи оказался самым популярным курортом бархатного сезона

Бархатный сезон в Краснодарском крае продолжается Фото: Виталий КАРНАУХ

В Краснодарском крае подвели предварительные итоги летнего сезона. С начала года регион посетили 8,74 млн туристов, что на 39% меньше, чем в прошлом году. Потери турпотока связаны с карантином, который был введен на Кубани с конца марта до середины июня.

- За летний период с 1 июня по 1 сентября 2020 г. турпоток на территорию региона составил более 6,2 млн. человек, со снижением на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, - сообщают в краевом министерстве курортов.

Текущая загрузка курортов составляет 75%, а самым популярным курортом сезона стал Сочи. В минкурортов отмечают, что наибольшим спросом пользуются четрыех- и пятизвездочные отели, а также места размещения, работающие по системе «все включено». Отдыхающие предпочитают здравницы с развитой инфраструктурой, бассейнами, фитнес-центрами.