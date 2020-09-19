На Гран-При России Формулы 1 в Сочи проданы все билеты

Фото: Росгонки

Сочи готовится принять очередной российский этап «королевских гонок». Гран-При России Формулы 1 пройдет при аншлаге, организаторы сообщили, что все билеты проданы.

В Сочи уже прибыли первые грузы, подготовка к гонке идет полным ходом. Зрителей на Сочи Автодроме будут встречать с 24 сентября.

В рамках гоночного уикенда зрителей ждут три концерта. На площади выступят Therr Maitz, Земфира и Tesla Boy. Посещение всех концертов входит в стоимость билетов на Гран-при России 2020. Кроме того, все три дня будет проходить Фестиваль драйва и моторов, будут работать зона развлечений F1 Fanzone и другие активности.

Зрители увидят показательные шоу команды по фристайл-мотокроссу FMX-13, а также снегоходный фристайл. В фан-зоне Формулы 1 появятся выставочные шоу-кары F1 70 Static Show Cars в стилистике 70-летнего юбилея серии. В детской зоне квадроциклов посетители смогут прокатиться в полной экипировке и пройти инструктаж от российского чемпиона ралли-рейда «Дакар» Сергея Карякина.

Гран-При России Формулы 1 в Сочи пройдет с 24 по 27 сентября на Сочи Автодроме в Олимпийском парке. Сама гонка начнется в 14:10 27 сентября. Кроме того, зрители увидят заезды Формулы 2.