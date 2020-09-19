Число заболевших коронавирусом в Краснодаре 19 сентября увеличилось на 94

Оперативный штаб сообщил о 94 новых случаях заболевания коронавирусом в Краснодарском крае. Среди подтвержденных пациентов десять детей из Краснодара, Новороссийска и Сочи, Павловского и Выселковского районов.

Почти половина всех зарегистрированных на 19 сентября случаев пришлись на Краснодар, где COVID-19 обнаружили у 46 пациентов.

За все время коронавирус обнаружили у 12937 жителей Краснодарского края, 10164 из них уже выздоровели, 241 пациент скончался.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 44 больных, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в министерстве здравоохранения края.