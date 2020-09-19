На Кубани военные получили новейший вертолет Ми-28УБ

Фото: пресс-служба ЮВО

Вертолетчики Кубани провели облет новой машины Ми-28УБ, которая поступила в полк армейской авиации. Пилоты перед контрольным полетами прошли обучение, сдали зачеты по безопасности и управлению техникой в разных условиях.

- В ходе облета экипажи ЮВО отработали взлеты, посадки и полеты на высотах до 1000 м, проверили пилотажные и маневренные характеристики техники на различных скоростях, а также работу систем и механизмов вертолетов при нагрузках и перегрузках, - сообщают в пресс-службе ЮВО.

Теперь вертолетные экипажи готовы к выполнению огневых задач на полигонах Краснодарского края.