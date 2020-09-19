Проезд по улице Энгельса в Краснодаре будет ограничен до 20 ноября

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В Краснодаре продлили ограничения движения по улице Энгельса. Здесь продолжится реконструкция канализационного коллектора. До 20 ноября проезд перекрыт на участке между домами 53 и 36.

- Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, это ограничение уже действует на данном участке. Его продлевают на два месяца для того, чтобы выполнить работы по ремонту камеры на пересечении улиц им. Энгельса и им. Головатого, - сообщили в администрации Краснодара и рекомендовали автомобилистам выбрать маршруты объезда.