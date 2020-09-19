На трассе Краснодар – Новороссийск в ДТП с грузовиком погиб мужчина

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ночь на 19 сентября на трассе между Краснодаром и Новороссийском произошла авария. В ДТП погиб 21-летний водитель автомобиля ИЖ.

По предварительным данным, около 0:30 мужчина за рулем легкового авто в повороте не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN. За рулем фуры находился 38-летний житель Курганинска.

- В аварии погиб водитель ИЖ, его 21-летний пассажир доставлен в больницу Новороссийска с травмами руки и головы. В крови пассажира обнаружен алкоголь, - сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.