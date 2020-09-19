В Краснодарском крае пройдут дожди, в Новороссийске – сильный ветер

В Краснодарском крае снова потеплеет с 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные в Краснодарском крае начались с похолодания. Температура воздуха упала до ночных 10 градусов, днем столбики едва поднимаются до +20.

Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах в регионе 19 сентября, а в Новороссийске 20 сентября ожидается ветер 20-25 метров в секунду. А в Адыгее с вечера 19 сентября до утра 20 сентября в горах и предгорьях вероятен туман.

Однако уже в понедельник погода снова улучшится. Температура воздуха днем 21 сентября прогреется до 25-27 градусов, осадки прекратятся.