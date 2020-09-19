В Апшеронске машина насмерть сбила семилетнего ребенка

Место происшествия

Трагедия произошла на улице Коммунистической в Апшеронске. Около дома номер 157 50-летний водитель «Ниссан Террано» сбил семилетнего ребенка.

По данным ГИБДД Апшеронска, ребенок перебегал проезжую часть дороги слева направо в неустановленном месте. При этом пешеходный переход был в зоне видимости.

Врачи скорой помощи доставили мальчика в районную больницу, однако спасти его не удалось.

- Госавтоинспекция Апшеронского района напоминает, что оставлять несовершеннолетних детей вблизи проезжей части опасно. Каждый раз напоминайте своим детям о недопустимости выхода на проезжую часть, в неположенных местах, - предупреждают полицейские.