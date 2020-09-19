Тренер «Краснодара» оценил шансы Газинского и Ари сыграть с ПАОКом в Лиге Чемпионов

«Краснодар» после разгромной победы в премьер-лиге над «Химками» со счетом 7:2 начал подготовку к матчу раунда плей-офф Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа.

Тренер «горожан» Артур Оленин рассказал о состоянии Ари и Газинского, которые пропускали матч с «Химками».

— У Газинского было небольшое недомогание. Рассчитываем, что он будет готов на матч с ПАОК. У Ари мышечное повреждение, скорее всего, его не будет на следующей игре, - сказал старший тренер «Краснодара».

Первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов «Краснодар» - ПАОК состоится 22 сентября и начнется в 22:00. Игра пройдет без зрителей.