В Краснодарском крае за сутки 19 сентября умерли шесть человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае за сутки скончались шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 45-летний житель Армавира попал в госпитализирован в краевую клиническую больницу №2 Краснодара с двухсторонней полисегментарной пневмонией, он был подключен к ИВЛ, но спасти его не удалось.

В СКИБ Краснодара скончались 93-летний мужчина и 57-летняя женщина, заболевшие в середине августа.

Еще три пациента скончались в инфекционной больнице №2 Сочи. Все они были подключены к ИВЛ в последние дни своей жизни. Несмотря на старания врачей, спасти пациенток, которым было 69, 70 лет и 93 года не удалось. Течение болезни осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями.

За все время коронавирусная инфекция в Краснодарском крае унесла жизни 241 человека.