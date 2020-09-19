Замглавы Новороссийска призвала жителей вкладывать сбережения в акции и недвижимость

Заместитель главы Новороссийска Светлана Калинина на своей странице в инстаграме дала горожанам несколько советов о том, как правильно хранить свои накопления. Вице-мэр предложила распределить финансовый портфель на ликвидную часть, доходную и «подушку безопасности».

Покупка недвижимости, как один из самых популярных способов вложений имеет срок окупаемости около восьми лет.

- Подобного рода вложения можно отнести к «долгосрочным». Прежде чем совершить подобные вложения у вас должна быть «подушка безопасности», - говорит Светлана Калинина.

Подушка безопасности это сумма, равная 10 процентам вашего годового дохода, которая пригодится во время непредвиденных обстоятельств – потери работы или дееспособности. Финансовую подушку можно не только накопить, но и, например, просто застраховаться.

До половины общей суммы накоплений можно использовать для инвестиций, приобретая акции и облигации.

- Если вы не имеете возможности вникать во все тонкости покупки акций на бирже, то стоит обратить внимание на ПИФы (паевые инвестиционные фонды). ПИФы на сегодняшний день имеют хорошую доходность, как правило, 15-20% годовых. Это значительно выше, чем по вкладам и менее рискованно, чем самому играть на бирже, - отмечает вице-мэр города-героя.

Еще одно хорошее вложение – золото, но следует помнить, что такой способ сбережений не попадает под программу страхования вкладов, поэтому банк должен быть надежным.

- Таким образом, распределив свои сбережения на три части, инфляция «не съест» их. При этом у вас всегда будет возможность что–то купить, на что–то потратить, а благодаря «подушке безопасности» обезопасить вашу семью от финансовой нестабильности, - заключила Светлана Калинина.